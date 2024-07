Gisele Bündchen abre álbum de viagem aos Lençóis Maranhenses - Reprodução / Instagram

Publicado 28/07/2024 14:28

Rio - Gisele Bündchen usou as redes sociais para compartilhar um pouquinho de sua viagem de férias no Brasil. No Instagram, a top model abriu o álbum de fotos do passeio pelos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, neste domingo (28).

"Sempre sonhei em visitar os Lençóis. Que lindo que é o nosso Brasil!", escreveu ela em português e em inglês na legenda da publicação, que ainda ganhou um emoji de coração vermelho. No post, Gisele reuniu fotos e vídeos de diversos momentos da viagem.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com a beleza de Gisele Bündchen e do lugar. "Um paraíso no outro paraíso", escreveu a influenciadora Thaynara OG. "Uau! A melhor coisa do mundo é abrir o Instagram e dar de cara com esse espetáculo! Amo", disse um perfil. "A verdadeira personificação da perfeição. A realeza", elogiou outro.