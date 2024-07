Nick Jonas acompanha assiste às classificatórias da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris - Reprodução / Instagram

Publicado 28/07/2024 09:50

Rio - Nick Jonas usou as redes sociais para demonstrar apoio a Simone Biles, neste domingo (28). No Instagram, o cantor, que está na França para acompanhar as Olimpíadas de Paris 2024, assistiu às classificatórias da ginástica artística e rasgou elogios à atleta americana.

"Incrível. Lenda", escreveu o integrante da banda Jonas Brothers na legenda da publicação, que mostrava a preparação de Simone para a entrada na trave. O que Nick não esperava é que os brasileiros iriam invadir o post e demonstrar apoio à Rebeca Andrade, oponente direta da ginasta americana.

"Te amo, mas hoje é Rebeca Andrade dando show", escreveu um perfil. "Ela é braba, mas tem uma mais braba que ela: pode entrar Rebeca Andrade", brincou outro. "Lenda é Rebeca Andrade, amo você Nick! Mas vai Brasil", celebrou mais um.