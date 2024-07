Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, raspa os cabelos em meio a um tratamento de câncer - Reprodução / Instagram

Publicado 27/07/2024 14:26 | Atualizado 27/07/2024 14:27

Rio - Em meio a um tratamento de câncer de mama, Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, decidiu raspar os cabelos e aproveitou pra desabafar sobre o período que está passando, neste sábado (27). No Instagram, ela compartilhou uma foto exibindo a cabeça careca em preto e branco.

Na legenda da publicação, Rosalba escreveu um longo desabafo. "Após 20 dias da primeira quimioterapia (anteontem fiz a terceira e prossigo sem maiores efeitos colaterais), os cabelos começaram a cair, deixando por todos os cantos um frio na barriga, que congelava o coração que chegava até a bater devagarinho", iniciou ela.

Em seguida, a mãe de Isis detalhou os sentimentos que teve ao cortar os cabelos. "Fiquei uma semana brincando de esconde-esconde comigo mesma. Prometia, mas não ia resolver, mas daí o destemor veio e me disse: Vamos terminar com isso! E, surpreendentemente, foi um acontecimento calmo, regado com as poucas lágrimas que ainda me restam. Um choro mansinho, sem barulho de trovoada, sem os clarões de relâmpagos costumeiros de quando eu decido fazer algo muito difícil", afirmou.

"Se doeu? Sim, doeu. Mas não mais que todo o saldo de dor desses dois meses e pouco. Isso fez ficar mais fácil. A dor física sempre me foi insuportável. A emocional, nem tanto, por já ter lidado com muitas decepções e lutas ingloriosas. A gente vai calejando com o passar dos anos. Mesmo assim não está sendo fácil. Não mesmo. Resta agora só o desejo de que eu tenha capacidade de me dar e de receber o colo de que tanto preciso", disse.

Rosalba finalizou falando sobre os sentimentos que espera receber das pessoas ao redor dela e os que ela pensa sobre si. "Não importa quem somos, quando esse momento chega somos obrigados a admitir sermos nada e a ouvir nossa voz interior dizendo, insistentemente, que as coisas vão melhorar - mesmo que isso pareça impossível agora. Os cabelos crescem. Sim. Esses lindos cabelos que eu tanto amava crescem. E a gente confia, até mesmo por não ter escolha, que vai acabar crescendo também", finalizou.