Raissa Barbosa expõe agressões feitas por ex-namorado - Reprodução / Instagram

Raissa Barbosa expõe agressões feitas por ex-namoradoReprodução / Instagram

Publicado 27/07/2024 09:10

Rio - Raissa Barbosa usou as redes sociais para expor sobre o relacionamento abusivo que teve no fim do ano passado. Nesta sexta-feira (26), a ex-'A Fazenda' abriu uma live no Instagram para relatar as agressões que sofreu. Sem conseguir segurar o choro, ela fez fortes declarações, sem citar o nome do ex-namorado.

fotogaleria

"Tenho um negócio bem sério para falar com vocês. Eu estou tentando não chorar, porque o negócio é muito sério, só que vai ser impossível falar disso e não chorar, não me emocionar", iniciou ela na publicação. "Ano passado eu tive um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa me agrediu fisicamente, psicologicamente, de todas as formas possíveis", seguiu.

"Eu demorei muito tempo para falar sobre isso, porque eu estava tentando resolver essa situação no off, sem ter que expor, porque eu estava com muita vergonha, muita vergonha mesmo de tudo isso que eu passei", desabafou. Em seguida, Raissa explicou que as agressões começaram quando os dois fizeram uma viagem internacional juntos.

"A gente viajou para o Chile e lá aconteceu a primeira agressão. Ele me bateu, me enforcou, bateu na minha cabeça, puxou meu cabelo. Tudo isso por conta de ciúme. Quando eu passei por isso, achei de verdade que eu iria morrer, achei um monte de coisa, porque eu já tinha passado por uma agressão há muitos anos. E é horrível. Você se sente péssima. Quando ele me bateu, eu desacreditei. Quando ele me enforcou, eu paralisei, só fiquei quieta", relatou ela, que disse ter todas as provas das agressões no celular.

Em seguida, ela contou que após as primeiras agressões, o ex-namorado não deixou que Raissa deixasse o apartamento em que eles estavam e ainda escondeu todas as facas na mesa de cabeceira da cama. A influenciadora contou que tentou se defender, mas não teve sucesso, já que ele tinha 1,9 metro de altura e pesava 90 quilos.



Raissa, que já foi diagnosticada com Síndrome de Borderline, expôs que na volta da viagem, ainda no aeroporto, foi chamada de retardada e doente mental. A influenciadora explicou que já fez o boletim de ocorrência contra o ex-namorado, mas que resolveu expor tudo, porque nada foi feito. "Gente, eu já fiz o boletim de ocorrência. Eu só estou denunciando aqui porque não aconteceu nada", disse.

Segundo a ex-'A Fazenda', a segunda agressão aconteceu na casa do ex-namorado. "Voltamos de viagem e houve a outra agressão, que foi na casa dele. O motivo da agressão? Eu não queria fazer trisal com uma trans. Esse foi o motivo e a agressão aconteceu no dia 20 de dezembro. Ele me enforcou muito forte até eu ficar sem conseguir respirar. Esse dia eu achei que fosse morrer", contou.

Raissa deixou claro mais uma vez que decidiu expor as agressões em busca de Justiça. Segundo ela, nada aconteceu depois que ela fez o boletim de ocorrência. "Estou denunciando agora para exigir que aconteça alguma coisa com ele, porque ele não pode ficar impune, não pode sair ileso dessa. Não sou a primeira, não sou a segunda e não vou ser a última. Ele já agrediu a mãe do filho dele e não aconteceu nada. Não sai do relacionamento antes, porque eu estava com medo de terminar e acontecer alguma coisa pior", disparou ela, que deixou claro o fato de que o ex-namorado possui uma arma de fogo.