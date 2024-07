Cintia Dicker vai a show de L7nnon com filhos de Pedro Scooby - Victor Chapetta/ Agnews

Publicado 26/07/2024 21:38

Rio - Cintia Dicker aproveitou uma noite de músicas e levou, nesta sexta-feira (26), os filhos de Pedro Scooby, Dom, Liz e Bem, para o show do rapper L7nnon, que aconteceu na Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Os pequenos são frutos do antigo relacionamento do surfista com Luana Piovani e estão passando um período no Brasil ao lado do pai. Ainda neste mês, eles curtiram uma viagem em família na Península de Maraú, Bahia.

"Um dia dos sonhos, em uma viagem dos sonhos! As fotos já falam por si só", escreveu o surfista na legenda da publicação na época. Nos registros ele aparece aproveitando a praia ao lado da mulher. Além de Dom, Liz e Bem, a Aurora, filha do atleta com Cintia, também foi clicada se divertindo no dia ensolarado.