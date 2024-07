Pedro Scooby e Cintia Dicker mostram registros em família: Viagem dos sonhos - Reprodução / Instagram

Pedro Scooby e Cintia Dicker mostram registros em família: Viagem dos sonhosReprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 09:11 | Atualizado 16/07/2024 09:46

Rio - O surfista Pedro Scooby e a modelo Cintia Dicker utilizaram as redes sociais, nesta segunda-feira (15), para mostrar alguns registros das férias em família na Península de Maraú, Bahia.



"Um dia dos sonhos, em uma viagem dos sonhos!! As fotos já falam por si só", escreveu o surfista na legenda da publicação. Nos registros ele aparece aproveitando a praia ao lado da mulher. Os filhos Dom, de 12 anos, os gêmeos Bem e Liz, 7, frutos do antigo relacionamento com Luana Piovani, e Aurora, 1, também foram clicados se divertindo no dia ensolarado.

Cintia compartilhou um vídeo com vários momentos da viagem, principalmente da filha, Aurora. "O amor é a resposta, pelo menos para a maioria das perguntas no meu coração", disse a modelo na legenda.