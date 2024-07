Anitta curte noitada com MC Daniel e Bruna Griphao em Paris - Reprodução / Instagram

Anitta curte noitada com MC Daniel e Bruna Griphao em ParisReprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 08:01 | Atualizado 16/07/2024 09:07

Rio - A cantora Anitta utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (15), para mostrar que encerrou a noite curtindo uma festa em Paris, na França, acompanhada do MC Daniel e da atriz Bruna Griphao. Os influenciadores digitais Rafa Uccman e Alvaro também estavam presentes e se jogaram na pista.



"A gente arrumou uma balada que fica rodando. E aí, a Rafa não quer saber de outra coisa, ela só quer rodar nesse negócio. Ela passa a noite inteira rodando", disse a cantora nos stories do Instagram enquanto dava risada.