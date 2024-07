Marina Ruy Barbosa e mais famosos prestigiam lançamento do livro de Aguinaldo Silva

Rio - Marina Ruy Barbosa e famosos de peso prestigiaram, nesta terça-feira (16), o lançamento do livro do autor Aguinaldo Silva, "Meu passado me perdoa: Memórias de uma vida novelesca", escrito por Nilson Xavier, no evento que aconteceu na Livraria da Vila, em São Paulo.

Nomes como Antônio Fagundes, Vanessa Giácomo e Giulia Gam também estiveram presentes no local. Aguinaldo é autor de novelas de sucesso como "Vale Tudo" (1988), "Senhora do Destino" (2004) e "Império" (2014), todas da TV Globo.

