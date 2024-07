Karoline Lima se pronuncia após Éder Militão pedir guarda da filha na Justiça - Reprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 20:25

Rio - Karoline Lima usou os Stories, do Instagram, na noite desta terça-feira (16), para se pronunciar após Éder Militão entrar na Justiça pela guarda da filha dos dois, a Cecília, de 2 anos. O jogador, que alegou alienação parental por parte da mãe, quer que a menina more com ele na Espanha.

Abalada, Karoline disse que já está ciente das notícias e tranquilizou seus seguidores. "Queria falar para vocês que já vi tudo que está acontecendo. Mas queria tranquilizar você que, óbvio, na medida do possível, estou bem. Tudo vai se resolver", disse ela brevemente nos Stories.

Depois que o pedido de Militão veio à tona, o jogador foi duramente criticado nas redes sociais . Internautas relembraram o período em que o atleta traia Karoline, enquanto ela estava grávida de Cecília, e outros disseram que a briga na Justiça teria sido motivada por ciúmes.

Karoline está atualmente em um relacionamento com Léo Pereira, jogador do Flamengo. Tainá Castro, atual mulher de Militão e ex de Léo Pereira, também foi alvo de críticas.

Esta não é a primeira vez que Karoline e Militão brigam na Justiça. As constantes batalhas judiciais acontecem desde que os dois se separaram, ainda durante a gravidez de Cecília por traições por parte do jogador, em 2022. Após o nascimento da menina, a influenciadora voltou para o Brasil com a filha.