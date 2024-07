Kim Kardashian serve comida para crianças na Índia - Reprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 18:27

Rio - Kim Kardashian, 43 anos, compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira (16), fotos em que oferecia comida a crianças em um templo em Mumbai, na Índia. Ela estava vestida com uma roupa tradicional indiana, de cor vermelha, e usava uma flor no cabelo.

A socialite estava no país por conta do casamento de Anant Ambani com Radhika Merchant. O noivo é filho do homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani. Os trajes tradicionais indianos foram o código de vestimenta da cerimônia.

"Obrigada por esta linda experiência no templo e por ter a oportunidade de visitar essas pequenas almas. Estou eternamente grata", escreveu Kim.

Na celebração, que durou três dias, a irmã da empresária, Khloé Kardashian, também estava presente.