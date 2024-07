Affair de Davi explica cancelamento de encontro com campeão do BBB 24 - Reprodução

Publicado 16/07/2024 22:35 | Atualizado 16/07/2024 22:35

Rio - Tamires Assis, novo affair de Davi Brito , utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (16), para explicar o motivo do cancelamento de seu encontro com o campeão do "BBB 24". Em seu story do Instagram, a musa do Boi Garantido revelou que foi uma decisão do baiano que alegou estar doente.

"Eu estou aqui no Aeroporto de Brasília onde seria a conexão para eu ir para Salvador. Vou ter que retornar daqui para Manaus por uma decisão que Davi teve, ele disse que não está bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro com a febre e que ele estava passando muito mal", disse.

"Ele resolveu adiar essa minha ida para Salvador. Eu estava super empolgada, me organizei para passar esses dias lá, conhecer a cidade, a cultura, a culinária, tudo que eu já estava imaginando que eu ia viver, conhecer e aconteceu isso. Mas ele pediu para que eu voltasse em outro momento. Foi uma decisão dele", afirmou.

Tamiris rebateu às críticas e ressaltou que não foi uma decisão dela. "Então por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de gente falando um monte de besteira que eu não quis ir, que eu desisti, que eu larguei ele doente, gente, nada a ver, tá? Eu estava a caminho de Salvador e em respeito a decisão do Davi, eu estou retornando a Manaus, tá bom? Não tem nada a ver com eu não querer ir ou eu ter desistido de ir. Estimo melhoras ao Davi", declarou.

Mais cedo, Davi chegou a publicar um story de um termômetro afirmando que estava com febre mas os internautas notaram que o ex-BBB teria pego uma foto da internet alegando que era dele. O baiano primeiro afirmou que tinha pegado uma virose. Em seguida, falou que não estava se sentindo bem e relacionou ao fato de ter feito uma tatuagem.