Reprodução/InstagramDavi está ansioso para reencontrar Tamires Assis

Publicado 09/07/2024 18:35

Rio - Davi Brito já não esconde de ninguém que está apaixonado e disposto a ter algo mais sério com Tamires Assis, musa do Boi Garantido, que conheceu durante a viagem para prestigiar a amiga do "BBB 24", Isabelle Nogueira no Festival de Parintins, no Amazonas.

A morena postou um vídeo em São Luís, nesta terça-feira (9) e o baiano se declarou: "Ansioso para te ver minha Deusa".

"Nós também, ela merece muito", disse uma seguidora. Vera Assis, mãe de Tamires, também respondeu: "Linda, meu amor que Deus te abençoe e te livre de todo mal que tentam fazer contra você. Seu brilho e sua luz vem de Deus e só ele conhece a sua verdadeira história, quanto mais tentam apagar o seu brilho e a sua luz mais forte você vem. Te Amo minha linda, em Oração sempre filha só assim venceremos o inimigo".

Polêmica

A musa teve seu nome ligado a uma polêmica com Isabelle Nogueira e acionou seu advogado após um usuário no Facebook alegou que a dançarina teria oferecido dinheiro para tirar Isabele Nogueira do posto de Cunhã do Boi Garantido para poder ocupar o lugar dela.

Após a repercussão, ela negou os rumores e lamentou em um longo desabafo. "Diante de tantas graves mentiras, ofensas, injúria, difamações, crimes, onde o agressor está facilmente identificado e faz questão de mostrar que está crescendo em números de seguidores. Usando meu nome, inflamando fãs e criando uma rivalidade que nunca existiu. Informo que sim, as providências foram tomadas, o processo que ele afirma não ter medo já existe!", iniciou ela.

"O autor terá que arcar com as consequências da lei! E como ele quer visibilidade, palco, não vou dar. Segue tudo nas mãos dos meus advogados, sou muito tranquila em relação aos pré julgamentos de quem não me conhece, pois cada um julga o outro a partir do que se tem dentro de si, mas quando se caracteriza CRIME, aí não tem como passar! A internet não é terra sem lei", completou Tamires.

A dançarina destaou sua admiração pelas Cunhãs, incluindo a ex-BBB Isabelle, a quem torceu no "BBB 24". "Aqui no Amazonas existem muitas Cunhãs! Mulheres lindas aguerridas e que merecem respeito pela sua luta, talento e dedicação. Eu sempre prezo pelo respeito e admiração por todas as mulheres e fico feliz com as conquistas de todas. Aqui são muitas mulheres que no seu tempo irão ser reconhecidas e representar nossa terra Brasil a fora, doa a quem doer! Assim como a nossa cunhã que quando estava no bbb eu apoiava votando muito, vestindo a camisa, elogiando do início ao fim, através de vídeos e postagens pedindo votos de todos. Sempre repostando tudo que falava da nossa cultura", escreveu.

"Sobre inveja, tá aí um sentimento que desconheço em vida. Sou uma mulher muito feliz com o que Deus me permitiu até hoje e grata por tudo. Tenho a minha história, venho do interior do estado e sempre trabalhei com honestidade para ter uma vida melhor. Morei em outros estados do Brasil e tenho orgulho da minha evolução como ser humano. Tenho saúde, inteligência, uma família linda, amigos, fé, luz, espiritualidade, amo trabalhar, realizo meus sonhos e sou independente!", concluiu.