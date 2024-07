Reynaldo Gianecchini compartilha ensaio montado de drag queen para revista Wow - Reprodução/Instagram

Publicado 09/07/2024 13:25

Rio - Reynaldo Gianecchini compartilhou com seus seguidores do Instagram fotos de ensaio montado de drag queen feito para a revista Wow. Nas imagens, ele aparece maquiado, com lingerie e até camisola transparente vermelha.

"Fazer uma drag é acessar um mundo de possibilidades, de criatividade e cor!", disse ele na legenda das imagens publicadas na segunda-feira (8). Nesta terça, ele postou mais fotos.

O ator, que está em cartaz com o espetáculo musical "Priscila, a Rainha do Deserto", recebeu elogios de muitos famosos. "Afff maravideusa essa drag!!", disse Leticia Spiller. "Que arraso", comentou Júlia Lemmertz.

Críticas

Em entrevista ao podcast "PodDelas", apresentado por Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta no Youtube, o ator falou sobre o processo para viver uma drag queen no teatro e rebateu as críticas que recebeu após compartilhar um vídeo dançando de salto alto nos bastidores do espetáculo.

"Eu postei esses dias um vídeo que deu meio que uma viralizada. Aquelas eram as minhas primeiras aulas, que eu estava pegando um monte de referência de um monte de coisa. Até depois criou-se uma polêmica que eu estava fazendo Vogue, eu não estava fazendo a arte Vogue, que o pessoal do Ballroom faz maravilhosamente bem. Na verdade, era um apanhado de várias referências do jazz, do clássico", disse.

"E aí eu quis mostrar porque é tão louco o processo, né? Eu gosto de mostrar às vezes o que tem por trás porque as pessoas não imaginam o tanto que você ralou para estar lá. As pessoas amam criticar mas nunca sabem também direito o tanto que foi de suor e lágrimas no seu processo", afirmou.