Poesia Acústica anuncia participação da sertaneja Ana Castela e recebe críticas - Reprodução / Instagram

Poesia Acústica anuncia participação da sertaneja Ana Castela e recebe críticasReprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 11:43

Rio - O projeto de rap nacional Poesia Acústica anunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira (8), que a sertaneja Ana Castela é uma das convidadas para participar da próxima edição. A gravação do especial aconteceu neste mesmo dia, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. A notícia repercutiu e foi alvo de críticas dos fãs e internautas, devido a diferença entre os estilos musicais.



"A Boiadeira está confirmada no Poesia Acústica 16", escreveu o perfil oficial na legenda do vídeo. Nas imagens, a artista falou sobre a sua participação. "Acabou a espera e é isso mesmo! É a Boiadeira no Poesia Acústica 16. E eu juro para vocês, vocês não estão preparados para o meu verso. Está totalmente diferente do que vocês imaginam. Eu estou muito feliz. Eu sou fã do Poesia há muito tempo, bem antes de cantar, então estar aqui é a realização de um sonho. Obrigada por isso", disse Ana Castela.

fotogaleria

Nos comentários, fãs e internautas detonaram a escolha. "O que Ana Castela tem a ver com o Poesia Acústica?", questionou uma usuária do Instagram. "Sabia que eles iriam estragar de alguma forma", disparou uma pessoa. "Cadê as 'minas' [meninas] do rap?", indagou um terceiro usuário das redes sociais.



Além da sertaneja, outros seis nomes foram confirmados para essa edição: Filipe Ret, Xamã, Orochi, Lourena, L7NNON, MC PH, Ryan SP e TZ da Coronel.

Nos comentários, fãs e internautas detonaram a escolha. "O que Ana Castela tem a ver com o Poesia Acústica?", questionou uma usuária do Instagram. "Sabia que eles iriam estragar de alguma forma", disparou uma pessoa. "Cadê as 'minas' [meninas] do rap?", indagou um terceiro usuário das redes sociais.Além da sertaneja, outros seis nomes foram confirmados para essa edição: Filipe Ret, Xamã, Orochi, Lourena, L7NNON, MC PH, Ryan SP e TZ da Coronel.