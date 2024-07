Ana Hickmann se despede de viagem com Edu Guedes para Curaçao - Reprodução

Publicado 09/07/2024 22:33

Rio - Ana Hickmann se despediu, nesta terça-feira (9), de sua viagem com Edu Guedes para Curaçao. Em seu Instagram, a apresentadora contou que o passeio foi escolhido para comemorar o aniversário da sogra, Maria Zurita Guedes, e aproveitou para compartilhar alguns registros na ilha do Caribe.

"Nossa viagem para Curaçao foi um sonho. Escolha da Maria Zurita Guedes para celebrar o seu aniversário.

Paisagens deslumbrantes, natureza única e tivemos muitas aventuras", escreveu na legenda da publicação em que aparecem curtindo praias, que contou com a presença de golfinhos.

Nos comentários, internautas enalteceram o casal. "Perfeitos, uma viagem pra lá de especial", disse um seguidor. "Os olhos azuis de Ana reflete a sua felicidade", afirmou outro. "Ah, que lindeza de vídeo! Esse lugar é de uma beleza sem igual, vocês ficaram mais lindos nele", pontuou uma seguidora. "Não sei quem brilha mais: vocês ou a paisagem de Curaçao", relatou outra.

