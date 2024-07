Fernanda Paes Leme reflete sobre rotina fora das redes sociais - Reprodução

Publicado 09/07/2024 21:39

Rio - Fernanda Paes Leme refletiu, nesta terça-feira (9), sobre a rotina fora das redes sociais. Em seu Instagram, a apresentadora compartilhou uma série de fotos da filha, Pilar, e do marido, Victor Sampaio, e fez um desabafo sobre a maternidade e a "vida real".

"Vida real! Hoje estava reunindo algumas fotos para fazer um post e me peguei refletindo sobre os momentos. Quando a gente ri, canta, conversa, come, bebe, dá mama, cochila, ou até mesmo não faz nada, inclusive tirar fotos, dificulta a vida da criadora de conteúdo, né? Tem sido assim ultimamente. Quando a vida real chama e as coisas acontecem sem programação, sem tempo para poses do clique na maioria das vezes", afirmou.

Fernanda, então, relembrou os últimos momentos em família. "Mas entre a lembrança de uma selfie no espelho (com a filha pendurada) e um pratão de feijoada, teve papo, choro de bebê com fome, adultos preocupados com o frio das crianças, crianças gritando, cachorro latindo e um pouco do que eu consegui registrar disso tudo, que é MUITO MUITO MUITO MAIS do que qualquer rede social algum dia possa reproduzir. 'Photodump' de puro amor", disse.

