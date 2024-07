Junior Lima se diverte com filho mais velho, Otto - Reprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 19:06 | Atualizado 09/07/2024 19:07

Rio - Junior Lima compartilhou um vídeo no Stories do Instagram, nesta nesta terça-feira (9), se divertindo com o filho mais velho, Otto, de 6 anos, fruto do casamento com Monica Benini. Nas imagens, eles aparecem brincando de fazer música em um tipo de sintetizador.



"Meu novo parceiro de produção, Otto B. Lima", escreveu o pai.



Além de Otto, Junior e Monica também são pais de Lara, de 3 anos. Recentemente, o cantor e músico comentou sobre a decisão de não mostrar os rostos dos filhos na internet. "Eu faço esse esforço, tento preservá-los para ter vida mais tranquila. Não me arrependo da exposição que tivemos [no início da dupla Sandy & Jr.], mas ,hoje em dia, com redes sociais, tento preservá-los até pela tranquilidade e segurança", disse ele no programa Mais Você, da Globo.