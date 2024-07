Sabrina Sato aposta em maiô cavadíssimo para curtir verão japonês - Reprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 18:55

Rio - Sabrina Sato elevou a temperatura da web ao compartilhar uma série de cliques enquanto curtia o dia ensolarado em Okinawa, no Japão. Nesta terça-feira (9), a apresentadora sensualizou nos Stories, do Instagram.

fotogaleria

Para curtir o verão japonês, Sabrina apostou em um maiô preto cavadíssimo. Nos cliques, ela colocou as curvas para jogo e exibiu o corpo em forma. A apresentadora, que compartilhou um vídeo do momento no X, antigo Twitter, recebeu uma chuva de elogios.

"Quero ficar gostosa igual a você quando eu crescer", escreveu um perfil. "Que mulher", elogiou outro. "Duvidando da minha homossexualidade agora", brincou um terceiro. "Cada vez mais linda", completou um quarto.