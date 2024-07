Gustavo Mioto e Ana Castela - Reprodução / Instagram

Gustavo Mioto e Ana CastelaReprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 16:45

Rio - Gustavo Mioto utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (9), para rebater às críticas sobre a participação de Ana Castela no projeto de rap nacional, "Poesia Acústica" . No X, antigo Twitter, o cantor defendeu a amada e afirmou não conseguir entender os comentários negativos.

fotogaleria

"Vi uma galera se doendo pelo Poesia, que é a mesma galera que quer que o som deles fure a bolha. Não dá pra entender direito… Não gostou, faz rima em casa e posta para a gente ouvir", escreveu. Nos comentários, os internautas repercutiram o comentário de Gustavo.

"Exatamente isso… reclamam que os sertanejos estão sempre nos topos e quando tem uma oportunidade de furar a bolha eles simplesmente reclamam também", disse uma seguidora. "Isso msm, Gu, defende sua mulher", brincou outra.

Confira:

Vi uma galera se doendo pelo Poesia, que é a mesma galera q quer q o som deles fure a bolha. N da pra entender direito… n gostou faz rima em casa e posta pra gnt ouvir… — Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) July 9, 2024

Entenda

Na segunda-feira (8), Ana Castela foi anunciada como uma das convidadas para participar da próxima edição do "Poesia Acústica". A gravação do especial aconteceu neste mesmo dia, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. A notícia foi alvo de críticas dos fãs e internautas, devido a diferença entre os estilos musicais.

Nos comentários, fãs e internautas detonaram a escolha. "O que Ana Castela tem a ver com o Poesia Acústica?", questionou uma usuária do Instagram. "Sabia que eles iriam estragar de alguma forma", disparou uma pessoa. "Cadê as 'minas' [meninas] do rap?", indagou um terceiro usuário das redes sociais.

Nomes como Filipe Ret, Xamã, Orochi, Lourena, L7NNON, MC PH, Ryan SP e TZ da Coronel também estão no projeto.