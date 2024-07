Nicolas Prattes e Sabrina Sato posam em clima de romance enquanto aproveitam praia no Japão - Reprodução / Instagram

Nicolas Prattes e Sabrina Sato posam em clima de romance enquanto aproveitam praia no Japão Reprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 21:30 | Atualizado 09/07/2024 21:31

Rio - Nicolas Prattes, de 27 anos, abriu um álbum de fotos no Instagram, nesta terça-feira (9), ao lado da namorada, Sabrina Sato, de 43. Nos cliques, o casal aparece aproveitando a praia de Okinawa, no Japão, e o ator ainda para se declarar à amada.

fotogaleria

"Por você, eu atravesso o planeta", escreveu ele na legenda da publicação. Sabrina deixou um comentário no post e demonstrou seu amor pelo namorado: "Tô tão feliz. Te amo muito".Os pombinhos estão no Japão para a gravação da segunda temporada do quadro "Essa Eu Quero Ver" , presente no Fantástico. Com estreia prevista para o segundo semestre, nesta temporada, a apresentadora procura respostas para o porquê de tantas pessoas assistirem vídeos de comidas de rua no Japão? E o que está acontecendo com uma das paisagens mais icônicas do país, além de mostrar os lugares que estão bombando na internet.Os artistas assumiram o romance, após muitos rumores, no dia 18 de fevereiro, em uma viagem.