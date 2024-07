José Loreto e Monique Evans falam sobre experiências sexuais traumatizantes - Reprodução / Youtube

Publicado 09/07/2024 20:20 | Atualizado 09/07/2024 20:29

Rio - José Loreto e Monique Evans participaram do programa "Surubaum", desta terça-feira (9), e relembraram algumas experiências sexuais traumatizantes desde jovens até os dias atuais.

Monique abriu o jogo sobre a vida sexual. "Sempre fui muito bloqueada em relação à sexo, fui gozar depois de muitos anos, não me conhecia. Não sabia como era se masturbar. Fui aprendendo aos poucos, no programa mesmo", afirmou. "Sempre falei que eu era muito ruim na cama", relembrou.Loreto confessou aprendeu "na marra", vivendo as experiências sexuais com ajuda da pornografia. "Tive zero educação sexual na minha vida", lembrou. "Eu achava que eu não ejaculava. Quando eu comecei a transar, eu não gozava. Quando eu gozei a primeira vez, foi um susto com uma namoradinha que eu já tinha transado antes. Não ejaculava, porque não me manifestava para ejacular", relatou ao dizer que começou a ter pêlos por volta de 17 anos com uma puberdade tardia e chegou a usar shampoo para fingir que ejaculou.Monique contou que transou pela primeira vez aos 18 anos após um ano de relacionamento e fez sexo pelo medo de "morrer virgem" antes de uma cirurgia nos seios por achar que era câncer. "Ele não fez preliminares. Foi na marra, no seco, me acabou, fiquei meses machucada, tendo que passar creme. Traumatizei", relatou."Hoje em dia, me pergunto se sempre fui sapatão, porque nunca gostei muito, ficava contando, gostava das preliminares", completou. Evans é casada com Cacá Werneck, que foi a primeira e única mulher com quem se envolveu amorosamente."Não sabia que tinha aquele negócio de não colocar o dedo nela, porque ela era ativa. Ninguém nunca tinha colocado o dedo nela, eu fui a primeira", disse.Já Loreto disse que não lembra exatamente da primeira vez em que fez sexo. "Só lembro que foi sem gozo, sem preliminar, não foi bom nem para mim, nem para ela, deve ter fingido. A memória deu uma apagada", afirmou ao dizer que a última relação sexual havia sido horas antes da gravação do programa.O ator disse que perde o tesão com "agressividade" ao relatar uma experiência em que a mulher quis dirigir a relação sexual. Monique disse que também não gosta de agressividade ao dizer que recebeu uma mordida na cara. "Foi uma coisa horrorosa, saí correndo, pulei. A pessoa não abriu mais a porte, pulei do Play da pessoa lá para baixo. Eu era careca, no dia seguinte, tinha capa de jornal e fui toda roxa", relatou.