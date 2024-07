Thaila Ayala curte dia de praia com os filhos na Bahia - Reprodução

Publicado 09/07/2024 18:59

Rio - Thaila Ayala compartilhou, nesta terça-feira (9), uma série de fotos curtindo um dia de praia na Bahia com os filhos, Francisco, de 2 anos, e Tereza, de 1, frutos de seu relacionamento com Renato Góes. Em seu Instagram, a atriz não escondeu a animação com os dias de descansou e encantou os internautas com os registros.

"As férias tão sonhada", escreveu na legenda da publicação onde os pequenos aparecerem brincando na areia e beira do mar, além de se divertirem em uma gangorra. Nos comentários, os seguidores elogiaram o post.

"Gente, que amor! A felicidade deles é tão genuína", disse Sophie Charlotte. "Cora e Chico estão lindinhos juntos", afirmou uma pessoa. "As crianças estão lindas", declarou outra. "Férias dos sonhos", declarou Regina Góes, mãe de Renato.

