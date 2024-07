Fafá de Belém e o irmão mais velho, Kim - Reprodução

Fafá de Belém e o irmão mais velho, KimReprodução

Publicado 09/07/2024 17:22

Rio - Fafá de Belém agradeceu, nesta terça-feira (9), o carinho que recebeu após a morte de seu irmão mais velho , Kim. Em seu Instagram, a cantora desabafou sobre o a perda e o luto, além de ter ressaltado a importância do apoio que recebeu.

"Na primeira foto, meu irmão Kim em seu aniversário de 1 ano. E na segunda foto, sua partida. Quero agradecer a cada um de vocês, amigos, colegas, fãs, seguidores, que me enviaram tanto amor e carinho nos últimos dias. Kim está com Deus, ao lado de Nazinha e já encontrou a paz da vida eterna. Vocês me ajudaram a atravessar os dias mais escuros e devastadores, me carregando no colo. O processo do luto tem seu tempo, e as memórias do que vivemos juntos nunca serão esquecidas", disse.

Fafá ainda aproveitou para contar que a cerimônia de Kim vai ser realizada na quinta-feira (11), às 11h, no Parque das Palmeiras, em Belém.

No sábado (6), a artista publicou um vídeo bastante emocionada lamentando a morte do irmão. "Eu estou devastada, absolutamente devastada mas eu queria falar um pouco de meu irmão. Meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo, foram os meus companheiros de vida. O mais novo se foi em 2019, era meu companheiro de infância, de brincadeiras, de montar circo. O Kim, o mais velho, foi o meu companheiro até agora. Descobertas da vida, maluquice, doidice, loucura, teatro, gargalhadas, música... Ele trouxe a música para a minha vida. Ele queria ser cantor, eu não", afirmou em um trecho.