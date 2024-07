Thais Fersoza combina look com a filha em férias na Espanha: ’Mini eu’ - Reprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 12:55 | Atualizado 09/07/2024 12:58

Rio - A atriz e apresentadora Thais Fersoza, de 40 anos, utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (8), para mostrar que combinou seu look [visual] com o da filha, Melinda, 7, durante a viagem em família por Barcelona, na Espanha.



"E nós somos assim, a gente gosta de andar combinando mesmo", contou a atriz nos stories do Instagram. O visual escolhido para aproveitarem o passeio em um dia quente no verão Europeu foi macacão e chapéu, tudo em tons de bege.

"Mini eu! E a gente ama isso… meu raio de sol!", escreveu a mãe na legenda da publicação, onde compartilhou uma sequência de fotos andando de mãos dadas com a primogênita. A atriz e apresentadora é casada com o cantor Michel Teló, 43. Além da pequena, o casal tem mais um filho, Teodoro, 6.