Evaristo Costa - Reprodução do Instagram

Evaristo Costa Reprodução do Instagram

Publicado 09/07/2024 11:41

Rio - Evaristo Costa, de 47 anos, está aproveitando o verão europeu em grande estilo. O jornalista compartilhou no Instagram, nesta terça-feira, um clique em que aparece sem camisa e de bermuda à beira da piscina. As tatuagens do apresentador ficaram em evidência.

fotogaleria

"Bom dia, Portugal! Aceito bom dia de volta", escreveu Evaristo na legenda. Os internautas reagiram à imagem através dos comentários. "Cheio de charme", opinou um. "Meu Deus, o Evaristo tem tatuagens. Estou passado!", disse outro. "Bem blogueirinho olhando para o chão", comentou uma terceira pessoa.

Atualmente, Evaristo mora em Cambridge, na Inglaterra, com a mulher, Amália Stringhini, e as duas filhas do casal, Antonella e Francesca. O jornalista fez parte da bancada do 'Jornal Hoje' por 13 anos, de 2004 a 2017, apresentando o programa vespertino ao lado da jornalista Sandra Annenberg durante toda a sua jornada na TV Globo.