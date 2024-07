Isabella Fiorentino emociona a web ao caminha ao lado do filho com necessidades especiais - Reprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 20:42

Rio - Isabella Fiorentino, de 47 anos, deixou a web emocionada ao compartilhar um registro ao lado de um de seus filhos trigêmeos. No Instagram, ela publicou um vídeo caminhando com Lorenzo, de 12 anos, na praia, nesta segunda-feira (8). A apresentadora, que enfrentou uma gestação de risco, teve complicações no parto, o que fez com que Lorenzo nascesse com necessidades especiais. Isabella ainda é mãe de Bernardo e Nicholas.

Em seu perfil, Isabella escreveu um longo texto na legenda da publicação. "Motivação é tudo! Lorenzo sempre andou com ajuda de um adulto ou do andador! Mas quando está motivado, feliz, pleno e eufórico, dispara a andar com força e equilíbrio!", iniciou ela.

Em seguida, ela dividiu com os seguidores um detalhe emocionante da rotina com o menino. "Toda noite, depois de rezarmos, fazemos uma brincadeira de imaginar: ele se imagina fazendo coisas corriqueiras como levantar da cama sozinho, ir ao banheiro fazer xixi, escovar os dentes, comer (tudo de forma independente)até coisas excepcionais como correr, pular, surfar…", escreveu

"E peço pra ele descrever todas as sensações em detalhes, como sentir a areia quente nos pés, o vento no rosto, o sal na boca, trazer todos os detalhes mesmo! E ele ensaia tudo isso na sua imaginação, para um dia viver na realidade!", continuou.

"Esse menino é um orgulho e exemplo pra todos nós! Obrigada, meu Deus por ter filhos tão perfeitos e um marido que … ah, dele não falo, não. Guardo só pra mim!", brincou ela finalizando ao falar do empresário Stefano Hawilla.

Nos comentários, os seguidores da apresentadora se mostraram emocionados e aproveitaram para compartilhar suas próprias histórias. "Sabe quando você quer dizer um montão de coisas e não sabe nem por onde começar? Estou aqui desse jeito. O meu desejo é o de que todos os desejos do Lorenzo se tornem realidade. Recebam o meu melhor abraço!", escreveu um perfil.

"Emocionante! E que sorte ele teve de ter você como mãe!", disse a apresentadora Silvia Poppovic. "Coisa mais linda! O amor move montanhas! Parabéns, amiga, por essa mãezona que você é! Te amo", parabenizou Ticiane Pinheiro.