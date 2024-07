Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e Tony Ramos se reúnem para participar de programa de Angélica - Reprodução / Instagram

Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e Tony Ramos se reúnem para participar de programa de AngélicaReprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 19:23 | Atualizado 09/07/2024 19:40

Rio - Giberto Gil, de 82 anos, compartilhou em suas redes sociais um momento com Zeca Pagodinho, 65, Tony Ramos, 75, e Angélica, 50, neste domingo (7). Os artistas se reuniram para gravar o programa da apresentadora, "Angélica: 50 & Uns", que será exibido até o fim do ano pela Globoplay e, depois, ficará como quadro no "Fantástico", da TV Globo.

fotogaleria



"E esse clique de Flora Gil?! Um flagra de Gil com Zeca Pagodinho e Tony Ramos numa mesa de jogo comandada por Angélica... o que que ela está aprontando, hein?!", disse a produção do cantor na legenda da foto postada.

A conversa aconteceu em uma mesa de carteado na mansão de Angélica, onde se passará seu programa. Flora Gil, de 64 anos, esposa de Gilberto Gil, também postou outra foto no próprio perfil, na qual ela e os artistas posaram sorrindo, e disse que foi um "dia de encontros felizes", complementando: "Logo mais nossa loura linda deve anunciar a novidade".

Depois de passar por duas cirurgias para drenagem de hematoma subdural (sangramento intracraniano) em maio deste ano, Tony Ramos retorna ao palcos nesta sexta-feira (12), fazendo as apresentações do espetáculo "O que só sabemos juntos", no Tuca, São Paulo. A recuperação do ator foi motivo de felicidade para internautas: "Ver Tony Ramos saudável é muito bom. Grande astro, grande ser humano", celebrou um seguidor. Enquanto outra apontou: "Sinal que Tony Ramos está ótimo já!". E uma terceira agradeceu, dizendo que "graças a Deus Tony Ramos está saudável".