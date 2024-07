Larissa Manoela - Reprodução do Instagram

Publicado 09/07/2024 09:14 | Atualizado 09/07/2024 09:15

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, falou sobre o desejo se der mãe ao responder a pergunta de um fã, através do Instagram Stories, nesta segunda-feira (8). Casada com o ator André Luiz Frambach , a atriz revelou que pretende ter filhos, mas no momento certo.

"Resolvi responder logo, porque enquanto não responder vão entrar mais e mais perguntas falando sobre isso. Pretendo, sim, ter filhos, mas não agora. Junto com o André, a gente tem outras prioridades nesse momento", explicou a atriz.

Em seguida, Larissa comentou quantos herdeiros gostaria de ter. "Quantos Deus mandar. A verdade é que queremos que venha com muita saúde. Mas se for pra escolher, a gente quer dois. Um casal, sim, é nosso desejo, mas vindo com saúde, pode vir o que for, que a gente vai amar muito e será um sonho realizado, mas no momento certo. Inclusive, a gente vai aparecer por aqui dizendo quando for acontecer".