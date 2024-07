Patrícia Poeta posa de biquíni e exibe as curvas - Reprodução do Instagram

Publicado 09/07/2024 10:20 | Atualizado 09/07/2024 10:21

Rio - Patrícia Poeta, de 47 anos, colocou o corpão pra jogo em fotos publicadas no Instagram, nesta terça-feira (9). A apresentadora do "Encontro", que curte as férias em Ibiza, na Espanha, posou de biquíni em uma praia da região e deu um show de beleza e boa forma.

"Alta vibração significa que estamos no nosso melhor, nos sentimos bem e com sorte. Estamos indo bem, porque nossos pensamentos estão criando uma vibração que busca e corresponde apenas a frequências semelhantes", escreveu a jornalista, em espanhol, na legenda.

Patrícia recebeu uma chuva de elogios de amigos e fãs. "Uau, que linda", disse Ana Paula Araújo. "Linda e divina", opinou Milton Cunha. "Que musa", declarou um admirador da apresentadora. "É uma verdadeira musa de corpo escultural", afirmou outro. "Perfeita", comentou uma terceira pessoa.