Dani Calabresa em entrevista ao De Frente com Blogueirinha - Reprodução de video

Dani Calabresa em entrevista ao De Frente com BlogueirinhaReprodução de video

Publicado 09/07/2024 09:59 | Atualizado 09/07/2024 10:30

Rio - Dani Calabresa, de 42 anos, revelou quanto ganhava na MTV durante entrevista ao "De Frente com Blogueirinha", nesta segunda-feira (8). A humorista surpreendeu ao contar que seu salário era de apenas R$ 300 reais e expôs o motivo de ter integrado a equipe da emissora.

fotogaleria

"A MTV eu entrei ganhando R$ 300, gente, eu juro por Deus", revelou ela, que na época tinha propostas de para integrar o elenco do "Pânico na TV", da Rede TV, e "Zorra Total", da Globo. "Escolhi a MTV pelo prazer de trabalhar numa coisa que, de verdade, me emocionava... Entre trabalhar no 'Pânico' e no 'Zorra', eu estava feliz com essas duas oportunidades, mas eu fui fazer o teste da MTV, eu gostei tanto, me vi ali, me identifiquei tanto que mesmo por pouco dinheiro, falei 'vou ficar'", destacou.

Dani também recordou a reação dos amigos ao contar que tinha decidido trabalhar na MTV. "Todo mundo assim: 'você tem que ir pro Pânico, é o melhor programa que tem'. Outro: 'mentira, você tem que ir pra Globo'. Eu falei: 'Não sei, mas eles são tão legais", afirmou ela.

Na MTV, a humorista foi jurada do "Quinta Categoria", apresentou o "Furo MTV" e também integrou o elenco do "Comédia MTV". "Eu fui tão feliz realmente lá. Porque foi colocar em prática tudo que eu tinha vontade de fazer. Comédia eu nem sonhava, mas assim dava vontade e a gente já tinha oportunidade de realizar. Foi muito legal, foi quase uma internet, de verdade, porque a gente teve uma liberdade que poucas emissoras teriam...Foi um momento criativo especial".

Sequestro de Patrícia Abravanel

Durante o programa, Dani também recordou o sequestro de Patrícia Abravanel, em agosto de 2001, quando a filha de Silvio Santos tinha 23 anos. A situação aconteceu após Blogueirinha perguntar se a humorista viu Patrícia na época em que era contratada do SBT. Dani afirmou que a herdeira ainda não trabalhava na emissora naquele período e as duas começaram a debater sobre o motivo.

"Acho que foi na época que ela foi sequestrada", opinou Blogueirinha. "Eu ia falar agora [...] Esse vídeo eu não me aguento. Ela (Patricia Abravanel) está tão feliz: 'eles foram maravilhosos comigo, eles foram muito legais, eu amei’. Ela amou muito. Foi mais legal que ir pro Hopi Hari (parque de diversões em São Paulo)", ironizou a convidada aos risos, referindo-se a um vídeo da época, onde a filha de Silvio concede uma entrevista para falar sobre o ocorrido.