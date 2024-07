Maíra Cardi e Thiago Nigro - Reprodução do Instagram

Rio - Maíra Cardi desmentiu os rumores de que o casamento com Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, teria chegado ao fim através de uma publicação, conjunta com o empresário, feita no Instagram, nesta terça-feira (9). Em um longo texto, a influenciadora digital e coach de emagrecimento repudiou a notícia falsa da separação do casal, que movimentou a web, e reforçou que continuam juntos e apaixonados.

"Acordamos com a notícia da nossa separação! Como pode? O assunto mais comentado de todos! Ainda bem que quando recebemos a notícia estávamos deitados. Juntos. Na cama. lado a lado. Porque foram tantas pessoas fazendo essa afirmação que se um dos dois estivesse no banheiro, o outro pensaria: “meu Deus! fugiu e nem me avisou!". Perdemos as contas de quantas notícias falsas e descabíveis rodam por segundo a nosso respeito! Encontramos um no outro tudo que queríamos - e mais um pouco!", afirmou.



"Amor é uma decisão, e não um sentimento! Todas as vezes que vivemos o sentimento amor, ele pode ter prazo de validade! Antes de nos beijar, decidimos e escolhemos casar. Hoje continuamos muito apaixonados, afinal, nosso casamento é um bebê, e mesmo que um dia a paixão diminua, ainda assim escolheremos permanecer e nos reconquistar todos os dias!", continuou.



"Desse casamento só saímos mortos! O Thiago foi o melhor presente que Deus apresentou a minha família - que agora é nossa: ele trouxe luz, paz, esperança, respeito e amor para todos nós! Nada que eu faço, eu faço sem permissão dele! Já deixei de fazer muita coisa que eu queria simplesmente porque pensamos diferente! Mas ele também me consulta a cada passo. Viver um casamento em Cristo é isso, ele me ama como Deus amou a igreja, e eu o respeito e me submeto aos direcionamentos dele, concorde eu ou não! Somos felizes, estamos bem e agradecemos por todos que torcem por nós", concluiu.

No Instagram Stories, Thiago também se mostrou revoltado ao ver que "Primo Rico", como é conhecido, estava entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. "Piada. Pra quem não entendeu nada, a 'notícia tão falada' seria o 'término do meu casamento. Fonte: Arial 12", ironizou. Logo depois, ele publicou: "Me deixem em paz, pessoal. Meu dia está incrível".

Maíra e Thiago estão juntos desde março do ano passado e surpreenderam os fãs ao se casarem em uma cerimônia secreta meses depois. Os registros do enlace foram compartilhados em agosto pelo casal.