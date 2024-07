Shakira fará show na final da Copa América - Reprodução do Instagram

Publicado 09/07/2024 14:23 | Atualizado 09/07/2024 14:27

Rio - Shakira foi anunciada, nesta terça-feira, como a atração da final da Copa América de Futebol. A cantora se apresentará no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, neste domingo (14), antes da bola rolar em campo. A informação foi confirmada pela Conmebol através das redes sociais.

"Shakira, Shakira. A estrela colombiana será a artista oficial da Grande Final da CONMEBOL Copa América USA 2024™. Prepare-se para sentir a grandeza num espetáculo que fará o continente vibrar!", diz a publicação.

A final da Copa América ainda não foi definida. Nesta terça, a Argentina enfrenta o Canadá. Já na quarta, a Colômbia joga contra o Uruguai. Os vencedores das partidas disputam o título de campeão, no domingo.

Vale lembrar que Shakira já se apresentou nas Copas do Mundo de 2006, na Alemanha; 2010, na África do Sul, e em 2014, no Brasil. Ela também cantou na final do Super Bowl, em 2020.