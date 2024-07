Fafá de Belém vai às lágrimas ao lamentar a morte do irmão mais velho - Reprodução

Fafá de Belém vai às lágrimas ao lamentar a morte do irmão mais velhoReprodução

Publicado 06/07/2024 22:32

Rio - Fafá de Belém lamentou, neste sábado (6), a morte de seu irmão mais velho, Kim. Em seu Instagram, a cantora publicou um vídeo bastante emocionada relembrando sua relação com ele e refletiu sobre sua perda.

fotogaleria

"Eu estou devastada, absolutamente devastada mas eu queria falar um pouco de meu irmão. Meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo, foram os meus companheiros de vida. O mais novo se foi em 2019, era meu companheiro de infância, de brincadeiras, de montar circo. O Kim, o mais velho, foi o meu companheiro até agora. Descobertas da vida, maluquice, doidice, loucura, teatro, gargalhadas, música... Ele trouxe a música para a minha vida. Ele queria ser cantor, eu não", disse.

"E a gente caminhando, né? A gente consegue entender, as vezes tardiamente, que a família não é perfeita mas é o que foi possível. É o que a gente busca de uma outra vida, é o que a gente caminha nessa vida. É um exercício diário de amor, paciência, verdade e afeto. É compreensão e muita paciência, é muito carinho", contou.

Em seguida, Fafá falou sobre uma experiência que teve durante o dia. "Hoje a tarde, eu almocei e me deu um sono imenso, normalmente eu não tenho esse sono todo. Talvez ele tenha passado aqui para me dar um beijo e eu consciente seria impossível. Meu coração está dilacerado. Mas ele antes de ir tomou sua cuia de açaí e com certeza vai encontrar os meus queridos amigos Paulo André, Ruy Barata, Galdino, Veloso, tanta gente. E hoje a noite vai ter festa no céu, vai ter seresta. Voa, meu irmão. Que nossa senhora ilumine o teu caminho e que te ampare e que nos ampare também", finalizou.

A artista informou que Kim vai ser velado em Belém, no Velório Capela Parque das Palmeiras - Capela 2, das 23h às 11h.

Confira: