Regina Volpato vai para pagode e descobre que era evento privado - Reprodução

Regina Volpato vai para pagode e descobre que era evento privadoReprodução

Publicado 06/07/2024 19:26

Rio - Regina Volpato compartilhou, neste sábado (6), uma situação inusitada que viveu. A apresentadora do "Chega Mais", do SBT, contou, no X, antigo Twitter, que foi para um pagode e, tempos depois, descobriu que o evento era um aniversário privado.

fotogaleria

"Vim parar em um pagode e depois de um tempo descobri que é um aniversário fechado. Estou por aqui, me deixaram ficar", escreveu Regina ao publicar um vídeo na festa enquanto dançava e enchia o seu próprio copo para tomar uma bebida.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a situação. "Gente como a gente sendo penetra", afirmou uma pessoa aos risos. "Eu convidaria até para soprar as velinhas e daria o primeiro pedaço de bolo", disse outra. "Muito maravilhosa", ressaltou uma seguidora.

Confira: