Karoline Lima muda visual - Reprodução

Karoline Lima muda visualReprodução

Publicado 06/07/2024 16:46

Rio - Karoline Lima compartilhou, neste sábado (6), uma série de fotos mostrando seu novo visual. A influenciadora abandonou o curtinho e aderiu aos cabelos longos. Em seu Instagram, ela recebeu diversos elogios dos seguidores. Veja o antes e depois!

fotogaleria

"Arrasou demais", disse Gabi Martins. "O tanto que ficou linda não está escrito", afirmou uma internauta. "Deusa", ressaltou outra. "Maravilhosa", declarou outra.

Confira:

Na sexta-feira (5), Karoline falou sobre a mudança. "A beleza de ser quem eu quiser! E cabelo é poder. A magia do Mega Hair são as possibilidades que ele proporciona! Meu cabelo é minha identidade", contou. "Que mulher maravilhosa, skin atualizada com sucesso. Simplesmente perfeita, Karoline", pontuou Léo Pereira, namorado da influenciadora.