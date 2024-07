Deborah Bloch posta cliques de festa junina na casa de Preta Gil - Reprodução

Publicado 06/07/2024 15:57

Rio - Deborah Bloch utilizou as redes sociais, neste sábado (6), para publicar uma série de fotos da festa junina que aconteceu na casa de Preta Gil na última sexta. Em seu Instagram, a atriz ainda aproveitou para se declarar para a cantora.

"Com essa mulher maravilhosa, afetuosa e guerreira e linda! Te admiro e gosto tanto! Obrigada pela festa deliciosa, Preta Gil. Percebam que esse Cabaré Voltagem também se junta na vida", escreveu na legenda da publicação, onde também posou com colegas do elenco da novela "No Rancho Fundo", da TV Globo, Natascha Falcão, Tardelly Lima e Vitória Rodrigues.

Confira:

Nos stories do Instagram, Preta falou sobre a festa, que também reuniu nomes como Rafa Kallimann e Duda Beat. "Emprestei minha casa para oito amigos e fizemos o São João dos nove. Foi simplesmente um sonho de noite, vou dormir feliz", disse.