Luana Piovani detona Pedro Scooby: ’Não paga nem 50% das despesas’Reprodução / Instagram

Publicado 06/07/2024 12:15

Rio - Luana Piovani voltou a detonar Pedro Scooby sobre a forma que ele cria os filhos, principalmente Dom, de 12 anos, que mora com o pai no Brasil. Neste sábado (6), a atriz usou os Stories, do Instagram, para desabafar sobre a decisão do atleta de criar um perfil para o menino na rede social sem ter sido consultada.

Sem citar o nome de Scooby, Luana falou, indignada, sobre o assunto. "E em uma outra seara, mas não menos violento, é um genitor se entender absolutamente responsável por todas as decisões da vida de um filho", iniciou ela. "No caso, eu gerei, gestei, pari e amamentei todos os meus filhos. Então, eu tenho direito e obrigação de saber das coisas que acontecem na vida deles e opinar, porque sou uma pessoa inteligente, madura e absolutamente responsável em relação à criação dos meus filhos", seguiu.

"Aí o genitor vem, abre a conta do Instagram do meu filho mais velho, o que eu sou absolutamente contra, não importa se é ele que administra, se é no celular dele que está, o que importa é que essa criança também é minha, a responsabilidade também é minha. Eu deveria ter sido questionada, perguntada e então, juntos, chegaríamos a um consenso. Mas não é assim que acontece, afinal de contas, ele é um baita herói, né? Ele é uma pessoa que todo mundo ama, super amoroso", continuou em tom de ironia.

Nervosa com a atitude do ex, Luana ainda revelou que Scooby não divide os gastos dos filhos igualmente com ela. "Pena que é inconsequente, irresponsável. Não paga nem 50% das despesas dos filhos, mas todo mundo acha que é o melhor pai do mundo porque ama seus filhos. É um baita cara, alto astral, para vocês entenderem o quanto vocês se enganam com imagem", seguiu ela irritada.

Durante o desabafo, a atriz foi incisiva ao falar que apenas amor não é o suficiente nas relações. "E vocês não entendem nada de criação de filhos. Na hora que vocês entenderem que amor não basta para criar seres humanos conscientes, responsáveis e amorosos com a vida em um todo. A hora que vocês entenderem que não basta amor numa relação de duas pessoas, estou agora abrindo um pouco o assunto.

"A gente precisa de muitas outras coisas para uma relação dar certo. Não basta o amor. Mas eu sei que a vida está tão dura que quando a gente vê um pai amando um filho, a gente acha que viu um milagre. Mas não é pra mim, isso é premissa básica. Para mim, faltam outras milhões de coisas e eu fico indignada com a falta de respeito e consideração, inclusive por alguém que eu praticamente criei. Sim, porque está assim de gente talentosa no Brasil que vai morrer talentosa sem ninguém saber, porque não teve o spot, não teve a luz que iluminou para que todo mundo visse. Então, eu estou aqui indignada com a falta de respeito que eu vivo", concluiu.

Além de Dom, Luana e Scooby são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 8 anos. O surfista ainda tem uma filha, Aurora, de 1 ano, fruto do casamento com Cintia Dicker.