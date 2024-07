Romulo Estrela diverte internautas ao mostrar reação da mãe conhecendo Antonio Banderas - Reprodução

Publicado 06/07/2024 21:42

Rio - Romulo Estrela divertiu os internautas, nesta sexta-feira (5), ao compartilhar um vídeo da reação de sua mãe, Helena Estrela, conhecendo Antonio Banderas. No vídeo publicado nas redes sociais do ator, a matriaca não consegue esconder a emoção e dá uma série de beijos no ombro do astro espanhol.

"'Vambora'. Gente, eu vou morrer! Eu vou desmaiar", disse Helena, levando todos no local aos risos, inclusive Antonio. Nos comentários da publicação, a atitude dela chamou a atenção e muitas pessoas se identificaram.

"Heleninha representando toda a população feminina nesse post", disse uma internauta. "Heleninha é demais", afirmou uma fã. "Ninguém acima de Heleninha, apenas (risos)", ressaltou outra. "Que lindos! Todos! Heleninha representando o Brasil", pontuou uma seguidora.

