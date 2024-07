Simaria faz participação surpresa em show de Simone Mendes - Reprodução

Publicado 06/07/2024 19:56

Rio - Simaria pegou os fãs de surpresa e fez uma participação mais que especial no show de Simone Mendes, neste sábado (6), em Goiânia. As irmãs cantaram alguns sucessos da dupla, que chegou ao fim em 2022, e fizeram a alegria do público.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver as duas no palco apresentando a música "Meu Violão e o Nosso Cachorro", além de terem dançado e brincado juntas. A filha caçula de Simaria, Zaya, também esteve no local.

E a SIMARIA que entrou no palco com a Simone Mendes aqui em Goiânia e elas cantaram alguns sucesso da dupla juntas pic.twitter.com/YDN5iHWBWC — Versinho (@VSertanejo) July 6, 2024