Ex-’BBB’ Paulo André compartilha treino com os seguidoresReprodução / Instagram

Publicado 06/07/2024 14:23

Rio - Paulo André está focado em sua preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Neste sábado (6), o ex-'BBB' compartilhou com os seguidores um pouco de seu treino para a competição. Nos Stories, do Instagram, ele falou ainda sobre sua recuperação de uma lesão.

Há poucos dias das Olimpíadas, PA, como ficou conhecido no "Big Brother Brasil", treinou em uma quadra de areia e publicou alguns cliques, com um look todo preto. "Eu vou conseguir", escreveu ele na legenda da publicação. Nos Stories, ele falou sobre como tem sido sua recuperação da lesão no músculo posterior da coxa direita, que aconteceu no Troféu Brasil de Atletismo.