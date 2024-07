As atrizes Julia e Emma Roberts - Reprodução Internet

Publicado 06/07/2024 09:50

Rio - O termo 'confort movie', que engloba aqueles filmes que trazem uma sensação aconchego, tem significado de família para Emma Roberts, já que a atriz revelou recentemente que quando precisa de algo reconfortante, assiste um dos clássicos de sua tia, a também atriz Julia Roberts.

Em entrevista à revista "Variety", publicada nesta sexta-feira (5), Emma listou seus filmes favoritos em que a tia interpreta a personagem principal. "Eu assisto aos filmes dela quando estou em locação e estou sozinha. Tenho filmes dela baixados no meu computador, que assisto para me sentir confortável. 'O Casamento do Meu Melhor Amigo' e 'Os Queridinhos da América' são meus filmes seguros", afirmou ela

A atriz também revelou que gostaria de trabalhar com Julia Roberts, mas que, até o momento, não surgiu a oportunidade perfeita. "Eu adoraria encontrar o projeto perfeito para mim e minha tia, e sei que haverá algo. Mas nunca foi a coisa certa. Ela é a melhor, e eu quero fazer algo com ela. Nós enviamos livros uma para a outra e conversamos sobre coisas, mas não deu certo", contou.