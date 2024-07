Assumidos! Sophie Charlotte e Xamã são flagrados beijando muito em festival

Rio - Sophie Charlotte e Xamã foram flagrados no maior clima de romance durante o Festival de Inverno, nesta sexta-feira (5). No evento, que acontece na Marina da Glória até o dia 14 de julho, o casal, que contracena junto em "Renascer", se beijava ao som de "Is This Love", do Bob Marley.

Além deles, famosos como Eduardo Sterblitch, Louise D'Tuani, Sophia Abrahão, Sérgio Malheiros, Bruno Montaleone, Johnny Massaro, Guilherme Weber, Chico Moedas e Eduardo Moscovis também marcaram presença no festival.

O evento contou, ainda com a apresentação de Ney Matogrosso. Além do cantor, subiram ao palco também Marcelo D2, Criolo e DJ Tamy, nesta sexta-feira (4). No line-up do festival, ainda estão previstas as apresentações de artistas como Liniker, Pitty, Thiaguinho, Alcione, Nando Reis, Maria Rita, Xande de Pilares, Frejat, Ana Carolina, Marina Sena, e mais.

