Rio - Após o sucesso em São Paulo, Pocah traz o seu show de São João para o Rio de Janeiro. Com 12 horas de festa, o "Arraiá da Pocah" acontece neste sábado (6), às 16h, na Praça Marechal Âncora, no Centro da Cidade, e conta com a participação de Juliette, Marvilla e Xamã. Para o DIA, a cantora, que é uma das atrações do Rock in Rio, celebra sua apresentação no festival, reflete sobre o maior desafio na criação da filha, Vitória, de 8 anos, e fala sobre sua relação com a festa junina.

"Eu sempre fui apaixonada por festa junina. Meu pai é paraibano e trouxe a cultura nordestina de São João para dentro de casa. Eu me encantei desde pequena pelas músicas, comidas e brincadeiras. Acho que tem uma riqueza cultural muito linda. Então, decidi que todo ano faria minha própria festa em casa. Eu compartilhava nas redes sociais, e todo mundo me mandava mensagem querendo participar, querendo saber onde é, falando que o clima e a vibe pareciam incríveis. No ano passado, surgiu, oficialmente, o 'Arraiá Da Pocah' em São Paulo, e esse ano trouxe a festa para o Rio de Janeiro", diz.

A artista ressalta que, como vai contar com diversas participações especiais, ela não estará no palco durante todo o período da festa. "Preparamos um line-up especial para embalar o evento. Independentemente da hora que você chegar, vai ter música boa te esperando. Além de vários DJs e cantores que eu amo e aprovo, que sei o quão talentosos são, tenho também os meus amigos queridos Xamã, Juliette e Marvvila", conta.

"Acho que é a mistura perfeita de São João com o Rio de Janeiro. O meu show é especial, pensado para esse evento, bem mais longo que o normal. São dois blocos: o primeiro com músicas típicas e tradicionais de São João, e o segundo com o meu próprio repertório, mas com uma roupagem diferente nas músicas", afirma.

Diversão garantida

E falando em Arraiá, a cantora revela o que, para ela, não pode faltar em um evento com essa temática. "Acho que os pilares são música, comida, decoração e brincadeiras. Precisa ter aquele forrózin, o xote, a música para dançar agarradinho, fazer quadrilha e dançar bastante. Precisa ter pamonha, bolo de milho, canjica, curau, quentão, paçoca, caldinho e tantas outras delícias. Precisa ter esse clima de São João com as bandeirinhas, fogueira e os looks babadeiros com xadrez, jeans e couro. E também precisa das brincadeiras de quadrilha, touro mecânico, casamento e por aí vai. Arraiá de respeito tem tudo isso", pontua.

Sobre sua parte preferida em festas de São João, Pocah dispara: "Eu sou suspeita, como de tudo em festa junina. Gosto do doce e do salgado. Ninguém me segura. Muitos desses pratos, como canjica, não são tão comuns no restante do ano, então, eu aproveito mesmo nas festas. Sou uma draga, nesse tipo de festa vou mais para comer do que beber".

Rock in Rio

Pocah se apresenta no Palco Favela do do Rock in Rio no dia 20 de setembro, e não esconde a emoção de realizar um show em um dos maiores festivais do mundo. "Significa uma grande honra. Eu tenho mais de 10 anos de carreira, no funk e sendo mulher. Então, definitivamente, não foi fácil chegar até aqui. Tive que me provar muito mais do que talvez precisasse, porque o preconceito em cima do meu trabalho sempre foi gigante. Eu ter conquistado esse espaço, definitivamente, calou a boca de muita gente, e, depois do meu show, vou calar ainda mais bocas por aí. Me aguardem (risos)", diz.

Ela, então, dá spoilers sobre sua apresentação. "Vai ser sem dúvidas o maior show da minha carreira em termos de produção. Estou planejando algo que visualmente e musicalmente impressione as pessoas", afirma.

Sobre os novos projetos de sua carreira, Pocah avisa: "Eu tenho um novo lançamento vindo aí. Eu já dei uma palinha inclusive no meu show em São Paulo. Está mais próximo do que as pessoas pensam. É um funk MTG [montagem]".

Mãe coruja

Pocah é mãe de Vitória, carinhosamente também chamada de "Toyah", de oito anos, fruto de seu antigo relacionamento com MC Roba Cena. Sempre juntas, a cantora costuma compartilhar diversos momentos especiais ao lado da pequena em suas redes sociais, desde brincadeiras até apresentação na escola, que leva a artista às lágrimas.

"A Vitória é a minha melhor amiga. Não é porque ela é minha filha que nós não temos essa cumplicidade. Somos muito honestas e verdadeiras uma com a outra. E acho que o maior desafio é que queremos proteger nossos filhos do mundo", conta.

Ao falar sobre a maternidade, Pocah reflete: "Se dependesse de mim eu botava a Toya num potinho. Mas não posso. Mesmo o mundo sendo um lugar cheio de coisas muito ruins, ele também é cheio de coisas maravilhosas, e, em algum momento, ela vai ter que descobrir isso por conta própria. O meu trabalho é educá-la com muito amor".

