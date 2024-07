Leandro Hassum mostra travesseiro que fez para a neta - Reprodução / Instagram

Leandro Hassum mostra travesseiro que fez para a netaReprodução / Instagram

Publicado 06/07/2024 08:51

Rio - Como um bom avô babão, Leandro Hassum já está nos preparativos para a chegada da neta. Nesta sexta-feira (5), o ator mostrou que confeccionou um travesseiro bordado para a menina. Ao lado da mulher, que fazia uma colcha de crochê, ele contou que também está treinando tricô.

fotogaleria

Exibindo o travesseirinho verde água com a frase "meu vovô cuida do meu soninho" em rosa, Hassum brincou: "Gente, eu sou um autodidata, então está ruim ainda", iniciou ele no vídeo publicado em seu perfil do Instagram. "Mas eu vou melhorar, tá? Estou aprendendo aqui, fiz um travesseirinho para quando ela vier a ficar com o vovô, deita aqui, para o vovô cuidar do soninho dela", mostrou ele colocando a almofadinha em seu braço.

Em seguida, ele prometeu: "Uma hora vai sair bom, gente". Hassum disse ainda que não economiza nas tentativas. "Eu sou assim mesmo, vou testando, errando. Fica uma pilha de travesseiro, uma pilha de fralda, mas uma hora eu acerto. Estou aprendendo tricô já, já mostro a vocês. O tricô ficou maneiro! Dói cabeça, mas está ficando maneiro", contou.

Na legenda da publicação, brincou com a 'nova profissão'. "Caras! A hora que eu acertar… me aposento rs. Brincadeiras a parte, sei que tenho muito para aprender e melhorar, mas tem uma coisa muito especial aqui: amor! Tudo fica belo. Aurora, minha netinha, seu avô vai ser um mala babão", escreveu ele.