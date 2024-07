Eduardo Costa explica por que ficou 'paralisado' durante show - Reprodução da internet

Publicado 06/07/2024 12:18

Rio - Nessa semana, um vídeo do cantor sertanejo Eduardo Costa se 'paralisando' durante uma apresentação viralizou nas redes sociais e se tornou motivo de debates. Na gravação, o artista surge imóvel e em silêncio no palco por minutos, apenas observando a plateia.

A atitude do cantor atraiu a atenção e despertou a curiosidade do público menos familiarizado com ele. Após várias especulações sobre o incidente, Eduardo Costa esclareceu o momento incomum em seu show por meio das redes sociais.

De acordo com o cantor, a 'paralisação' é uma tradição. Ao permanecer em silêncio no palco, observando o público, ele aproveita para refletir e expressar gratidão. "Quando estou ali no palco, e vocês me veem parado por 5 ou 10 minutos, é o momento em que as pessoas estão gritando", explicou ele.

"Sabe o que eu estou fazendo naquele momento (...)? Eu estou agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí lá de Abre Campo, do meio do nada, sem ter o mínimo", completou.

A 'tradição' ganhou ainda mais destaque após um fã lançar um celular em direção ao rosto do cantor durante seu momento de reflexão. Apesar disso, Eduardo Costa afirmou que não considerou a atitude mal-intencionada.

"Eu não vi. Ele bateu em cima da minha cara mesmo, não teve como eu desviar, sabe? Mas eu não entendo como se fosse uma maldade, como se alguém estivesse fazendo de maldade, querendo atrapalhar o show. Aí, seria diferente", finalizou.