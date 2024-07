Justin Bieber recebe cachê milionário para cantar em pré-casamento - Reprodução / X

Justin Bieber recebe cachê milionário para cantar em pré-casamentoReprodução / X

Publicado 06/07/2024 10:59

Rio - Afastado dos palcos, Justin Bieber abriu uma exceção para cantar no pré-casamento de um dos herdeiro do homem mais rico da Ásia. Imagens do show, que aconteceu nesta sexta-feira (5), viralizaram nas redes sociais.

fotogaleria

Bieber, que alcançou a fama na adolescência, é o mais recente de uma longa lista de celebridades que viajaram à Índia como parte das luxuosas celebrações do casamento de Anant e sua noiva, Radhika Merchant. De acordo com a imprensa local, ele ganhou cerca de US$ 10 milhões (quase R$ 55 milhões na cotação atual) por sua apresentação.

No show, Justin cantou seus maiores sucessos. Entre as canções apresentadas estavam "Baby", Where Are Ü Now", "Boyfriend", "All That Matters", "Love Yourself", "What Do You Mean", "Cold Water" e outras.

Nas redes sociais, os internautas ficaram chocados com a 'volta' de Justin Bieber e com o cachê milionário que o indiano desembolsou. "'Dinheiro não traz felicidade'… mas 10 milhões de dólares seria o suficiente para fazer o Justin Bieber cantar 'Boyfriend' bem pertinho de mim! Ou seja… felicidade!", brincou um perfil no X, antigo Twitter. "O indiano não sabe, mas ele fez a felicidade de toda uma nação em plena sexta-feira", disse outro.

"Um bilionário indiano conseguiu tirar de casa a Rihanna e o Justin Bieber (que estavam anos em hiato) somente pra cantar no pré-casamento dele e vocês ainda tem coragem de vir com textinho motivacional que dinheiro não compra felicidade? Pois eu duvido", escreveu um terceiro.

“Dinheiro não traz felicidade”…



Mas 10 milhões de dólares seria o suficiente para fazer o Justin Bieber cantar “Boyfriend” bem pertinho de mim! Ou seja… FELICIDADE! pic.twitter.com/GcozOkaAKB — ProjetoFollowJB Help (@PfollowJBHelp) July 5, 2024

O indiano não sabe, mas ele fez a felicidade de toda uma nação em plena sexta-feira. pic.twitter.com/tz6VVofuoQ — Suporte Justin Bieber Brasil | Fan Site (@jbsuportebr) July 5, 2024

um bilionario indiano conseguiu tirar de casa a RIHANNA e o JUSTIN BIEBER (que estavam ANOS em hiatus) somente pra cantar no PRÉ CASAMENTO dele e vocês ainda tem coragem de vir com textinho motivacional que dinheiro não compra felicidade??pois eu DUVIDO



pic.twitter.com/n9qzZViSUt — jéss (@kenjikishimxto) July 5, 2024

Quem é o herdeiro indiano?

Anat é o filho mais novo de Mukesh Ambani, presidente do conglomerado Reliance Industries e o homem mais rico da Ásia. O casamento do herdeiro acontecerá no dia 12 de julho, em uma cerimônia hindu com duração de três dias.





Em 2018, Mukesh Ambani organizou o casamento mais caro da história da Índia ao gastar US$ 100 milhões (R$ 365,4 milhões na cotação da época) no casamento de sua filha, uma festa que contou com a participação da cantora americana Beyoncé.



Ambani, de 67 anos, tem uma fortuna avaliada em US$ 113 bilhões (R$ 621 bilhões) e é a 11ª pessoa mais rica do mundo, segundo a lista da Forbes. As celebrações pré-casamento de Anant e Radhika incluíram uma gala de três dias em fevereiro no estado de Gujarat, com um show da cantora Rihanna que contou com a presença do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e da filha do ex-presidente dos EUA Donald Trump, Ivanka.Em 2018, Mukesh Ambani organizou o casamento mais caro da história da Índia ao gastar US$ 100 milhões (R$ 365,4 milhões na cotação da época) no casamento de sua filha, uma festa que contou com a participação da cantora americana Beyoncé.Ambani, de 67 anos, tem uma fortuna avaliada em US$ 113 bilhões (R$ 621 bilhões) e é a 11ª pessoa mais rica do mundo, segundo a lista da Forbes.

*Com informações da AFP