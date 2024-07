Jovem catarinense viralizou devido à semelhança com Sandy - Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2024 11:08 | Atualizado 06/07/2024 14:54

Rio - Jéssica Lira, uma jovem de 28 anos que trabalha como caixa de supermercado na cidade de Joinville, em Santa Catarina, se emocionou ao ver a cantora Sandy comentar e enviar mensagens para ela nas redes sociais, após ter viralizado devido à sua semelhança com a artista.



Sandy não apenas deixou corações roxos em um vídeo com desenhos feitos pela catarinense, mas também enviou uma mensagem para a caixa de supermercado. Jéssica publicou o momento em seu perfil no Instagram.



"Vim te dar os parabéns pelo talento e também dizer que li um post seu em que conta sua história e isso me comoveu. Eu acredito que as coisas não aconteçam por acaso", escreveu Sandy.