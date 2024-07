Mônica Martelli e Ingrid Guimarães contam primeiro perrengue da viagem à Londres - Reprodução / Instagram

Mônica Martelli e Ingrid Guimarães contam primeiro perrengue da viagem à LondresReprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 19:37

Rio - Em Londres para uma viagem de amigas e filhas, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli já passaram pelo primeiro perrengue. No Instagram, Mônica relatou que Ingrid perdeu o telefone e o guarda-chuva no restaurante e achou o aparelho em um local inusitado: atrás do vaso sanitário.

Em seu perfil, Mônica publicou um vídeo contando o perrengue e arrancou risadas dos internautas. "A Ingrid não está nem meia hora aqui em Londres. Já perdeu o celular e esqueceu o guarda-chuva no restaurante. Eu não sei o que vai ser, não. A gente não consegue fazer nada. A gente passa o dia todo catando o que perdemos", iniciou a atriz.

"Estava atrás do vaso, tem noção? Fui fazer xixi e caiu atrás do vaso", disse Ingrid após sair do restaurante desesperada. "Ela foi fazer xixi e deixou o celular cair atrás do vaso. Teve uma mulher que foi lá fazer xixi e o troço começou a vibrar. Ela já tinha mobilizado o restaurante inteiro para procurar", explicou Mônica.

As atrizes estão em Londres junto com as filhas, de 14 anos, que chegaram à cidade há duas semanas para um intercâmbio. Clara é filha de Ingrid com o artista plástico René Machado, com quem é casada desde 2006. Já Julia é fruto do relacionamento de Mônica com o produtor musical Jerry Marques, de quem se separou em 2012.

Nos comentários, os internautas não seguraram a risada. "Imagina a Ingrid mobilizando o restaurante inteiro em inglês", riu um perfil. " Vocês precisam fazer um vlog ou ter um programa de viagem. Ia ser hilário", disse outro. "Tô dizendo... essa mistura aí vai dar o que falar. Óbvio, se sobreviverem né?", escreveu um terceiro.