Anitta - Reprodução

AnittaReprodução

Publicado 16/07/2024 17:01

Rio - A audiência de Anitta em um processo movido por uma fã idosa que afirma ter sido ridicularizada após aparecer no documentário "Anitta: Made in Honório", na Netflix , em 2021, já tem data marcada. A cantora deve encontrar com Maria Ilza de Azevedo no dia 20 de agosto, segundo a decisão do juiz Josué de Matos Ferreira divulgada na quinta-feira (11).

fotogaleria

De acordo com o documento, a sessão está prevista para 15h de forma presencial. Apenas as testemunhas residentes fora da Comarca de Macaé devem participar por meio de vídeo conferência. Além de Anitta, a Netflix e a Conspiração Filmes também estão sendo processadas por Maria Ilza.

No processo, os advogados da requerente afirmam que ela estava internada no CTI de um hospital por conta da Covid-19, quando soube que sua imagem estaria sendo veiculada na série documental 'Anitta - Made in Honório', após receber ligações de parentes e vizinhos que, em sua maioria, zombavam de sua aparição no vídeo. Ainda segundo os advogados, algumas pessoas teriam, inclusive, questionado sua sanidade mental.

As defesas apresentaram o material bruto das filmagens, o que foi considerada uma prova relevante pelo juiz que afirmou ainda que, embora confirmada a autenticidade da assinatura da fã de ceder os direitos de imagens, superando a alegação de falsidade ideológica, ainda existem "as questões do momento em que o documento foi assinado pela autora e se a mesma foi induzida a erro, ou submetida a coação".