Elenco de ’Deadpool Reprodução / Instagram

Publicado 16/07/2024 14:01

Rio - Na Cidade Maravilhosa para a divulgação do filme "Deadpool & Wolverine", Hugh Jackman compartilhou alguns registros ao lado dos colegas de elenco. Nesta terça-feira (16), o astro de Hollywood se mostrou encantado pelo Rio.

No Instagram, ele posou com Ryan Reynolds, Emma Corrin e Shawn Levy na piscina do hotel. Na legenda do post, ele falou sobre a estadia no Brasil. "Não tenho palavras para expressar o quanto eu amo essas pessoas. Nada menos que em um dos locais mais bonitos de toda a Terra. Obrigado Rio", escreveu Jackman.

Ryan Reynolds também falou sobre a passagem pelo Rio e fez propaganda para o Brasil. "Mal posso esperar para estar em casa, mas não quero sair do Brasil. Esta é a minha segunda viagem ao Brasil. Se tiver oportunidade, visite este país. Não espere. Não é apenas um lugar, é um sentimento. Obrigado, a toda a equipe que fez desta viagem não apenas trabalho para o nosso filme incrível, mas por nos permitir tempo para experimentar um pouco do que o Rio tem para oferecer. Obrigado!", escreveu o ator.

O diretor Shawn Levy foi outro que se despediu da Cidade Maravilhosa. "Adeus, Rio! Brasil, vocês são todos coração", escreveu ele na legenda da publicação em que aparece ao lado dos atores na piscina do hotel e no evento de fãs que aconteceu nesta segunda-feira (15)

